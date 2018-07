Špansko vrhovno sodišče razveljavilo Puigdemontov poslanski mandat

Madrid, 10. julija - Špansko vrhovno sodišče je bivšemu katalonskemu predsedniku Carlesu Puigdemontu in še petim zagovornikom katalonske samostojnosti danes razveljavilo poslanski mandat. Poleg Puigdemonta odločitev sodišča velja za priprtega bivšega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa in še štiri katalonske politike, ki so od jeseni lani v priporu.