Evropske borze z rastjo; evro navzdol, nafta neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 10. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so namreč optimistični pred začetkom sezone poročanja o poslovnih rezultatih podjetij, saj pričakujejo lepe dobičke. Tečaj evra se je medtem znižal, cene nafte pa so se gibale neenotno.