Število prebivalstva bo do konca stoletja naraslo na več kot 11 milijard

Ljubljana, 11. julija - Svetovni dan prebivalstva zaznamujemo danes, namenjen pa je globljemu razmisleku o vprašanjih, povezanih s prebivalstvom. Pozornost temu vprašanju je toliko bolj na mestu ob podatku, da se je število svetovnega prebivalstva od leta 1950 do 2017 potrojilo in bo še naraščalo. Slednje pa ne velja za EU in Slovenijo kot njen del.