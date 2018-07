Banke v petih mesecih z večjim dobičkom

Ljubljana, 10. julija - Banke v Sloveniji so v prvih petih mesecih leta ustvarile 251 milijonov evrov dobička pred davki, kar je za 19,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček po davkih se je povečal za 18,4 odstotka na 230,5 milijona evrov. Nanj so vplivale sprostitve oslabitev in rezervacij, v petih mesecih so jih banke sprostile za 14,7 milijona evrov.