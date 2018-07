Nemški nacionalistični desničarki Zschäpejevi bodo prebrali obsodbo

München, 11. julija - Sodišče v Münchnu bo danes predvidoma objavilo obsodbo nemški nacionalistični desničarki Beate Zschäpe, ki je obtožena bombnih napadov ter umorov osmih priseljencev turških in enega grških korenin ter nemške policistke v obdobju med letoma 2000 in 2007. Proces je trajal pet let, obtoženi pa, če bo spoznana za krivo, grozi dosmrtna ječa.