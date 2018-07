V ospredju Lijevega obiska v Berlinu razvoj avtonomnih vozil

Berlin, 10. julija - Sodelovanje na področju razvoja avtonomnih vozil je bilo v ospredju današnjega obiska kitajskega premierja Li Keqianga pri nemški kanclerki Angeli Merkel. Kot je po srečanju poudarila Merklova, želita biti Nemčija in Kitajska pri tem povsem v ospredju. Svoje načrte na tem področju so danes predstavili tudi BMW, Daimler in Volkswagen.