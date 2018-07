EU in zveza Nato pred vrhom zavezništva krepita sodelovanje

Bruselj, 10. julija - Visoki predstavniki EU in zveze Nato so danes v Bruslju pred vrhom zavezništva podpisali izjavo o krepitvi sodelovanja med organizacijama. Ključni cilji so izboljšati mobilnost vojaških sil in opreme ter pripravljenost na kibernetske in hibridne napade ter okrepiti boj proti terorizmu in tihotapcem z migranti v Sredozemlju.