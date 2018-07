Sladkanje z borovnicami ob dediščini folklore in prometa

Borovnica, 14. julija - Borovnica bo danes v znamenju Praznika borovnic. Poleg tradicionalnega in zelo dobro obiskanega sejma, na katerem bodo tudi letos prevladovale borovnice in izdelki iz borovnic ter drugega jagodičevja, bo tokratni praznik tudi v znamenju dediščine folklornih plesov in čipk ter tehniške prometne dediščine, so sporočili z Občine Borovnica.