Zaupanje vlagateljev v Nemčiji ob bojazni trgovinske vojne slabše

Mannheim, 10. julija - Zaupanje vlagateljev v Nemčiji se je julija krepko poslabšalo in je na najnižji ravni od avgusta 2012, ugotavlja nemški Center za evropske raziskave (ZEW). Razlog je v pričakovanih negativnih učinkih trgovinske vojne med ZDA in drugimi gospodarstvi. Ta bojazen je zasenčila dobra pričakovanja glede industrijske proizvodnje in trga dela.