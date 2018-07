Helsinki že večkrat gostili vrhunska srečanja ZDA in Rusija

Helsinki, 13. julija - Helsinki, kjer se bosta v ponedeljek na prvem vrhunskem srečanju sestala ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin, so v preteklosti že večkrat gostili srečanja voditeljev ZDA in Rusije oziroma Sovjetske zveze. Leta 1990 sta se tam sestala George Bush starejši in Mihail Gorbačov, leta 1997 pa Bill Clinton in Boris Jelcin.