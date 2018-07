Združeno kraljestvo vse prej kot združeno v nogometni mrzlici

London, 10. julija - Z uvrstitvijo angleških nogometašev v polfinale svetovnega prvenstva je Otok preplavila nogometna mrzlica, a vsi niso navdušeni nad idejo, da bi se trije levi povzpeli na nogometni svetovni vrh. Številni navijači iz Škotske, Walesa in Severne Irske še naprej vztrajajo pri sloganu ABE (Anyone But England) oz. Kdorkoli, samo Anglija ne.