V Kopru se začenja glasbeno Poletje z biseri

Koper, 11. julija - V Kopru se z razprodanim koncertom Rudija Bučarja in Matevža Šaleharja - Hama drevi začenja festival Poletje z biseri, ki bo do konca avgusta v mesto pripeljal sedem bisernih glasbenih večerov. Festival po napovedih organizatorjev prinaša glasbene bisere mnogoterih žanrov, od pop rocka do rapa ter od swinga do jazza.