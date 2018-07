Cankarjeva založba predstavila sveženj knjig domačih in tujih avtorjev

Ljubljana, 10. julija - Cankarjeva založba je izdala in danes predstavila zbirko zelo kratkih zgodb Dobrodošli Vesne Lemaić, delo Postaje Draga Jančarja, zbirko kratkih zgodb Plašč Tine Vrščaj, roman Milana Dekleve Inštitut doktorja Faulstaffa, knjigo Javierja Mariasa Benetke, interier, knjigo Geoffa Dyerja But beautiful in roman Joanne Bator Temno, skoraj noč.