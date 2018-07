Siol: Tožilstvo zahteva sodno preiskavo zoper nekdanje vodilne v DUTB

Ljubljana, 10. julija - Specializirano državno tožilstvo je v začetku julija zoper nekdanje vodilne v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) na sodišču vložilo zahtevo za sodno preiskavo. Osumljenih naj bi bilo pet oseb in tri podjetja, neuradno so med njimi nekdanji vodilni DUTB - Torbjörn Mansson, Aleš Koršič in Boštjan Gjerkeš, danes poroča portal Siol.