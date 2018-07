Umrla prevajalka Lučka Jenčič

Celovec, 10. julija - V 69. letu starosti je umrla prevajalka in nekdanja urednica RTV Slovenija Lucija Jenčič. Desetletja je bila povezana z Mohorjevo založbo Celovec kot prevajalka in urednica, so sporočili iz Mohorjeve družbe. V slovenščino je prevedla dela znanih avtorjev, kot so Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Hermann Hesse, Max Frisch in Ingeborg Bachmann.