Ljubljana, 10. julija - Za danes dopoldne napovedano nadaljevanje usklajevanja koalicijske pogodbe med šestimi strankami pod okriljem Marjana Šarca so prestavili, so za STA potrdili v več strankah. Tako se bodo pogajalci LMŠ, SD, SMC, DeSUS, NSi in SAB znova srečali v sredo.