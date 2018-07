Na političnem forumu ZN opazen uspeh Slovenije pri doseganju razvojnih ciljev

New York, 10. julija - Na sedežu ZN v New Yorku se je danes začel politični forum na visoki ravni o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, ki se ga udeležuje tudi nekdanji predsednik Danilo Türk, v sredo pa bo na stranskem dogodku slovenska vlada in platforma SunContract predstavila razvoj tehnologije blokchain.