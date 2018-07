"Speča" Vipavska dolina vabi z rekreacijo in kulturo

Renče-Vogrsko, 15. julija - Vipavska dolina še vedno velja za spečo lepotico, ki jo obiskovalci šele odkrivajo. Za njeno prebuditev in turistični razvoj si v dolini prizadevajo z vse več aktivnostmi, med novostmi so supanje in izposoja koles. Festival Lakeness bo ob tem prihodnji mesec vabil tudi z glasbeno ponudbo.