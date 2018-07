Pri obnovi logaške kmečke hiše sodelujejo tudi študenti kamnoseštva

Logatec, 10. julija - V 200 let stari logaški kmečki hiši Pr' Petrov na Brodu so pretekli teden začeli z menjavo starih stebrov, ki podpirajo obokan strop, z novimi. Pri reševanju tega primera zaščitene kulturne dediščine so se povezali tudi s študenti kamnoseštva s sežanske višje strokovne šole, ki so ročno izdelali nove stebre.