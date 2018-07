Delo: Kaj želi Unija? (10. 7.)

Ljubljana, 10. julija - Vse vladne krize na Otoku po referendumu o brexitu so se končale z nevzdržnimi kompromisi med podporniki in nasprotniki izstopa iz EU. Najnovejša utegne biti drugačna. Usoda britanske premierke Therese May po odstopu dveh ključnih ministrov visi na nitki, z njo pa tudi možnost uspešnega končanja pogajanj o brexitu, piše Jure Kosec v Delu.