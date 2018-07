Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo slovenska vlade še ta teden odločala o tožbi proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe. Poročali so tudi o domnevnem zavračanju prosilcev za azil v Beli Krajini in o prijetju kosovskega državljana zaradi suma tihotapljenja ljudi do meje s Slovenijo.