Manični ponedeljek uspešen za Federerja, Nadala in Sereno Williams

Wimbledon, 9. julija - Prireditelji tretjega teniškega grand slama v sezoni, odprtega prvenstva Anglije v Wimbledonu, so pod streho spravili 15 od 16 predvidenih dvobojev osmine finala. Na "manični ponedeljek" so si četrtfinale priigrali Roger Federer, Rafael Nadal in Serena Williams. V ženski konkurenci je izpadla še zadnja igralka iz deseterice najboljših.