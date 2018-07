Zaključena prenova Livarske ulice v Ljubljani

Ljubljana, 9. julija - V Ljubljani so danes prometu predali prenovljeno Livarsko ulico, ki povezuje Dunajsko cesto in Parmovo ulico. Promet po njej tudi po novem poteka enosmerno, vendar zdaj v smeri Parmove ulice. Prometna ureditev je začasna, a če bodo po preskusnem obdobju odzivi pozitivni, bo postala stalna, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.