V uradu za oskrbo migrantov zanikajo navedbe o vzpostavitvi sprejemnih centrov na meji z Avstrijo

Ljubljana, 9. julija - V Uradu vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov zanikajo navedbe hrvaškega časnika Večernji list, da naj bi urad začel postopke za vzpostavitev posebnega oskrbnega centra na območju Šentilja pri Mariboru na meji z Avstrijo v primeru vračanja beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito iz Nemčije v države EU, kjer so bili prvič registrirani.