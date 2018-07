Ljubljana, 9. julija - Skupščina Hranilnice Lon je danes na nasprotni predlog družbe Zlata doba za člana nadzornega sveta imenovala Antona Ropa. Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico, zavrnili pa so spremembe statuta, ki bi omogočale novo dokapitalizacijo, so sporočili iz VZMD.