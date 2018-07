BMC-ju ekipni kronometer, Roglič izgubil več kot minuto

z več podatkov o skupni razvrstitvi v 4. odstavku, izjavo zmagovalca v 5. odstavku in popravljeni številki etape v vodilu

Nantes, 9. julija - Kolesarji BMC-ja so zmagovalci tretje etape, ekipnega kronometra, dirke po Franciji. V Choletu, kjer sta bila start in cilj, je švicarska zasedba po 35,5 kilometra premagala britanski Sky na drugem in belgijski Quick-Step Floors na tretjem mestu. Bahrain-Merida Kristijan Korena je bila 11., LottoNL-Jumbo Primoža Rogliča 13.