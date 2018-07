Mayeva po odstopu ministrov v parlamentu branila načrte za brexit

London, 9. julija - Britanska premierka Theresa May je danes v parlamentu branila svoje pogajalska izhodišča za brexit, zaradi katerih sta v manj kot 24 urah odstopila kar dva ključna ministra. Kot je pojasnila, je njen cilj po izstopu še naprej negovati tesne odnose z EU in zavarovati delovna mesta. "To je pravi dogovor za Veliko Britanijo," je zagotovila.