V bazenu pri Poreču zaradi klora zastrupljenih več otrok

Zagreb, 9. julija - V puljski bolnišnici so danes oskrbeli 13 otrok, ki so se zastrupili s klorom med kopanjem v odprtem bazenu turističnega naselja Lanterna pri Poreču, poročajo hrvaški mediji. Kot so dodali, so otroci imeli težave z dihanjem in kašljem. Policija je sprožila preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka.