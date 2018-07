Direkcija: Aneks pri izvlečnem tiru zaradi posledic vse gostejšega železniškega prometa

Ljubljana, 9. julija - Do aneksa k pogodbi za izvlečni tir in podražitve projekta je prišlo zaradi ugotovljenih vplivov vse večje gostote železniškega prometa na železniško infrastrukturo, so danes STA povedali v Direkciji RS za infrastrukturo. Poudarili so, da kljub povečanju pogodbene vrednosti del ocenjena investicijska vrednost ni bila prekoračena.