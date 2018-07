Wimbledon, 9. julija - Švicarski teniški as Roger Federer uspešno nadaljuje pohod na deveti naslov v Wimbledonu. V osmini finala je boljši od Francoza Adriana Mannarina boljši s 6:0, 7:5 in 6:4 in se tako uvrstil v 16. wimbledonsko četrtfinale.