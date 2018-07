Spodbuden začetek trgovanja na borzah v New Yorku

New York, 9. julija - Trgovanje na borzah v New Yorku se je začelo spodbudno, tečaji vrednostnih papirjev se v povprečju zvišujejo. Vlagatelji, ki so jih v petek spodbudili dobri podatki s trga dela, bodo ta teden pozorni na najnovejše podatke o inflaciji in tudi na poslovne rezultate finančnih institucij za drugo četrtletje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.