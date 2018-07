LMŠ potencialnim koalicijskim partnerjem predala predlog koalicijske pogodbe

Ljubljana, 9. julija - V LMŠ so danes potencialnim koalicijskim partnerjem predali predlog koalicijske pogodbe, ki so ga čez vikend dopolnili s predlogi, o katerih so se uskladili minuli teden. Iz posameznih strank je slišati, da besedilo predloga še ni povsem to, kar bi si želeli. Pogajanja o njem bodo nadaljevali v torek.