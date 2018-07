Amazon v Italiji v dodatno zaposlovanje

Washington, 9. julija - Ameriška spletna trgovina Amazon namerava v Italiji do konca leta odpreti 1700 novih delovnih mest in tako število tam zaposlenih povečati na 5200. Kot so danes sporočili iz družbe, bo šlo za stalne zaposlitve, iskali pa bodo ljudi z različnimi izkušnjami, od razvijalcev programske opreme in inženirjev do skladiščnikov.