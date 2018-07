Odpoklic zelenjavnih polpetov in polpetov brokoli-cvetača

Številke šarže zelenjavnih polpetov (800g), ki so jih odpoklicali, so 1301581,1303656,193558, 194693, 196773, 2300603 in 295919, številke šarže polpetov brokoli-cvetača (800g) pa so 1303195, 193063, 196776 in 2300610.

Podjetje Pekarna Pečjak kupce prosi, naj preverijo številko šarže in obvestijo Pekarno Pečjak o zalogi spornega izdelka na številko 030 624 828. V Pekarni Pečjak bodo zalogo prevzeli pri kupcih ter izdelek zamenjali za novega ali izdali dobropis. Če to ni mogoče, pa v podjetju priporočajo, naj izdelek zavržejo.