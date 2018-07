Kljub enomesečnim počitnicam delo na sodiščih ne bo v celoti zastalo

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 12. julija - V ponedeljek se začnejo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta, a to ne pomeni, da bo delo v sodnih palačah v celoti stalo. V času sodnih sodnih počitnic sodišča namreč opravljajo naroke in odločajo v nujnih zadevah, kot so preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolženec v priporu.