Srebotnikova in Kingova izpadli v osmini finala Wimbledona

Wimbledon, 9. julija - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik in Američanka Vania King sta v osmini finala turnirja za grand slam v Wimbledonu morali priznati premoč kanadsko-kitajsko dvojici Gabriela Dabrowski/Yi-Fan Xu, ki sta bili boljši s 6:3 in 6:3. Srebotnikova in Kingova, ki sta bili 17. nosilki, sta izgubili po eni uri in 11 minutah.