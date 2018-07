Tedenska napoved - rekreacija od 10. do 16. 7.

IZBRANI DOGODKI

Koren svetuje kolesarskim navdušencem

Slovenski profesionalni kolesar Kristijan Koren je za vse kolesarske navdušence, bolj ali manj zagrete, spregovoril o nekaj osnovnih nasvetih, kot so vožnja v klanec in navzdol, pravilno prestavljanje, vožnja v skupini, nastavitve kolesa. Med nastavitvami kolesa je spregovoril o pravilni nastavitvi pedal, krmila in sedeža in poudaril, da so tovrstne nastavitve zelo pomembne tako za začetnike kot bolj zagrete kolesarje. Dotaknil se je še pravilnega prestavljanja, vožnje v klanec in na spustih. Koren je poudaril tudi pravilno in pametno vožnjo v skupini na bolj ali manj prometnih cestah in pozval k upoštevanju prometnih pravil. Videoposnetek STA z nasveti najdete na https://www.youtube.com/watch?v=arRPpsmdnfM

Nočna 10ka 2018

Nočna 10ka, ki bo v soboto, 14. julija, je eden redkih tekov v tem delu Evrope, ki je dejansko nočni. Glavni tek, točno 10 kilometrov dolg krog in pol okoli Blejskega jezera, namreč starta točno ob 22. uri, ko nastopi trda tema. Reka lučk takrat zaokroži na progi okrog jezera in že pogled nanje je nekaj posebnega. Število tekačev bo letos znova rekordno: na 10 kilometrov bo teklo točno 3012 udeležencev. Če prištejemo k tej številki še otroke, ki na progi okrog Veslaškega centra tečejo ob 20. uri in rekreativce, ki prav tam tečejo ob 18. uri, bo na Bled letos prišlo krepko čez 4000 tekačev in tekačic. Informacije: www.nocna10ka.net/

Slo24ultra

Slo24ultra je 24-urni cestni ultramaraton v Sloveniji. Primeren je za vse, ki bi radi preizkusili svojo vzdržljivost in preverili, koliko kilometrov lahko prevozite v 24 urah. Istočasno bo potekala tudi 12-urna dirka. Slo24ultra bo organiziran za solo tekmovalce in tekmovalke in za štiričlanske ekipe (ženske, moške in mešane). Primeren je za čiste začetnike v vzdržljivostnem kolesarjenju ali kolesarjenju nasploh, saj spremljevalna ekipa ni potrebna. Na startno-ciljnem prostoru bo ves čas poskrbljeno za hrano in pijačo za udeležence. Kolikokrat se boste ustavili ni pomembno, priporočamo pa hitre postanke, ker se ura ne ustavi. Dogodek bo v soboto, 14. julija. Informacije: http://slo24ultra.si

KOLEDAR

TOREK, 10. julija

LJUBLJANA - Veliki greben (2100 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

ORMOŽ - Poletni tabor v Trenti; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

SREDA, 11. julija

LJUBLJANA - Tečaj tehnike teka Gibit; tek. Informacije: www.gibit.si/tecaj-tehnike-teka/

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: tehnika tlačenja ("pumpanja"); gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LOGATEC - Pohorje; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MEDVODE - Šavnik (1576 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

SEVNICA - Pohodni tabor; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

PODTURN - 4. Sprint na Bazo 20; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

ČETRTEK, 12. julija

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Bavarska smer v Triglavski steni; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Predavanje in okrogla miza; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MARIBOR - Sekstenški in Lienški Dolomiti (2238 m; 2261 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MEŽICA - Ojstrica (2350 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

PETEK, 13. julija

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

HRASTNIK - Bavščica; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

PTUJ - Bolgarija; planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Tabor na planini Viševnik; planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ŠTORE - Planinarjenje po Bolgariji; planinstvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

SVETA TROJICA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

SOBOTA, 14. julija

LJUBLJANA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Tabor pri zavetišču Slatna pod Poncami; planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Pot 100-letnice (Ita); pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Plaski kuk (2038 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 10. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Kladivo (2094 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Po poti Saškega kralja; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

TRŽIČ - Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

BLED - Nočna 10ka 2018; tek. Informacije: www.nocna10ka.net

BLED - Špik (2472 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

CERKNO - Croda Rossa di Sesto (Ita, 2965 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DRAVOGRAD - Visoki Kanin (2587 m); planinstvo. Informacije: www.pddravograd.com

IDRIJA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

IG - Izlet; kolesarstvo. Informacije: www.pdkrim.si/

KAMNIK - Mrežce (1965 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Bavški Grintovec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOMENDA - Velika Martulška Ponca (2602 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KRANJ - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

LENDAVA - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Kozji vrh (1628 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Tosc (2275 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Planinski tabor; planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Vogel (1923 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MOKRONOG - 13. tek po lovskih stečinah; tek.

MOKRONOG - Pohod po lovskih stečinah; pohodništvo.

NOVO MESTO - Jerebica (2126 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Kamniške Alpe (2394 m); planinstvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

PODČETRTEK - Izlet otrok in družin; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - 18. vzpon na Stari vrh; kolesarstvo. Informacije: www.sdpoljane.si

POLZELA - 13. gorski tek na Goro Oljko; tek. Informacije: www.pd-polzela.si

PREBOLD - Planinski tabor 2018; planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREDDVOR - Planjava (2392 m); planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PREVALJE - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Visoki Kanin (2587 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

SENOVO - Vrbanove špice (2408 m); planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEŽANA - Ponce (2602 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Rodica (1966 m); planinstvo. Informacije: http://pdsb.si/

ŠENTJUR - Pod Karavankami; kolesarstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Mrzla gora (2203 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - Pohod na Blegoš kot nekoč; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/pohodnistvo/

VELENJE - Monte Coglians (Ita, 2780 m); planinstvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELIKE LAŠČE - Rjavina (2532 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

ŽALEC - Tabor mladih planincev Podpeca 2018; planinstvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - 20. kolesarjenje in dirka za Zlato čipko; kolesarstvo. Informacije: www.kamikaze.si

ŽUŽEMBERK - Trški dnevi 2018: Maraton po Suhi krajini; kolesarstvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.web.com

ROGATEC - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

DOBROVNIK - Slo24ultra; kolesarstvo. Informacije: http://slo24ultra.si

LOVRENC NA POHORJU - Poldnik (Ita, 2063 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

PUCONCI - Memorial Dušan Potočnjek; mali nogomet.

MAKOLE - Ojstrica (2350 m); planinstvo.

HORJUL - Polinik (Avt, 2784 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

VIDEM PRI PTUJU - Krn (2244 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

VIDEM PRI PTUJU - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 15. julija

LJUBLJANA - Zadnjiški Ozebnik (2084 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Turska gora (2251 m); planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Pristovški Storžič (1795 m); planinstvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Struška (1944 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Igličeva smer v Mali Rinki; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

DOBROVO - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

GROSUPLJE - Bovški Gamsovec (2392 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

KOPER - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

MARIBOR - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Kolesarjenje; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

NOVA GORICA - Karnijske Alpe (Avt); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

PODČETRTEK - Izlet sekcije Bistrica ob Sotli; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Krniška glavica (Ita, 1889 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Pramagiore (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RUŠE - Lavanttalske alpe (Avt); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

RUŠE - Višarje (Ita, 1766 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEVNICA - Gorski tek na Golte - Trail Golte; tek. Informacije: http://trail-golte.si

ŠEMPETER PRI GORICI - 19. pohod in tek Vogršček; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - 19. pohod in tek Vogršček; tek. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTJUR - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

TOLMIN - Slovenski vrh nad Reklanico (Ita, 2157 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

KRVAVEC - 1. XC BAM.Bi-Krvavec 2018; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.bambi-sport.si

PONEDELJEK, 16. julija

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

KOČEVJE - Nočno kolesarjenje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

TRBOVLJE - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si