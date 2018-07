Vrh EU in Japonske preložili na 17. julij

Bruselj/Tokio, 9. julija - Vrh Evropske unije in Japonske, na katerem bodo podpisali trgovinski sporazum med Tokiom in Brusljem, so zaradi poplav na Japonskem s srede preložili na 17. julij. Srečanje pa bo namesto v Bruslju potekalo v Tokio, so danes sporočili z Evropske komisije. Po najnovejših podatkih so poplave zahtevale najmanj 112 smrtnih žrtev.