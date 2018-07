Tudi na evropskih borzah uvodoma pozitivna gibanja

Frankfurt/Pariz/London, 9. julija - Tudi vodilne evropske borze so nov trgovalni teden začele z rastjo, potem ko so trg v petek razveselili spodbudni podatki iz ZDA, kjer so delodajalci junija odprli 213.000 delovnih mest ali več od pričakovanj trga. Vlagatelji sicer še vedno spremljajo razvoj trgovinskih napetosti predvsem med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.