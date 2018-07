Fištravec nekaj mesecev pred volitvami simbolično podrl prvi radar

Maribor, 9. julija - Mariborski župan Andrej Fištravec je danes na križišču Titove ceste in Ulice Pariške komune simbolično pripel verigo na ohišje in odstranil prvi zloglasni radar, ki je pred več kot petimi leti po množičnih protestih odnesel njegovega predhodnika Franca Kanglerja. Kot je dejal, bodo ta in vsi ostali odstranjeni iz mariborskih cest in ulic.