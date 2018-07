Šentjurska občina bo uredila območje pri zdravstvenem domu

Šentjur, 9. julija - Šentjurska občina bo uredila celotno območje pri tamkajšnjemu zdravstvenem domu s pripadajočo urbano infrastrukturo in novimi parkirišči. Vrednost pogodbenih del, ki jih bo izvedlo celjsko podjetje Vzdrževanje in obnova cest, znaša dobrih 557.000 evrov. Zaključek del je predviden do konca leta, so sporočili z Občine Šentjur.