Na Tajskem začeli novo reševalno akcijo v jami ujetih dečkov

Bangkok, 9. julija - Na Tajskem so danes začeli novo reševalno operacijo, s katero bodo skušali iz poplavljene jame rešiti še preostalih osem dečkov in trenerja, je potrdil poveljnik reševalne misije Narongsak Osottanakorn. Prve štiri dečke so po več kot dveh tednih v jami rešili v nedeljo.