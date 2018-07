Koca v Pragi do naslova mladinske prvakinje v tajskem boksu

Praga, 9. julija - Slovenka Nastasja Koca si je v Pragi priborila naslov mladinske evropske prvakinje v tajskem boksu. V kategoriji do 67 kilogramov je 16-letnica premagala favorizirano Poljakinjo Nikolo Blakalo in Sloveniji priborila prvo žensko zlato odličje v tajskem boksu, so sporočili iz Slovenske zveze tajskega boksa.