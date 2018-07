Avstrija uvedla petdnevni nadzor na meji z Italijo in Nemčijo

Dunaj, 9. julija - Avstrija je ponoči uvedla časovno omejen nadzor na pomembnejših mejnih prehodih z Italijo in Nemčijo. Od polnoči potnike med drugim preverjajo na nemško-avstrijskem prehodu Kiefersfelden/Kufstein in prehodu Brenner z Italijo. Nadzor bo trajal do petka, Dunaj ga utemeljuje z varnostjo ob srečanju notranjih ministrov EU v Innsbrucku.