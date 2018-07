V Ljutomeru 14. edicija Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina

Ljubljana, 9. julija - V Ljutomeru bo od 10. do 14. julija potekala 14. edicija Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina. V tekmovalnem programu celovečercev za glavno festivalsko nagrado hudi maček bo prikazanih šest filmov. Bogat spremljevalni program bo ponudil subkulturno tržnico, performanse, predstavitve knjig, razstave in delavnice.