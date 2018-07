Nekdanji nogometaš Triglava Poplatnik v Indijo

New Delhi, 9. julija - Petindvajsetletni napadalec Matej Poplatnik bo naslednjo sezono igral v nogometni super ligi v Indiji. Nekdanji nogometaš kranjskega Triglava je podpisal pogodbo z ekipo Kerala Blaster iz mesta Kochi in je tako postal drugi Slovenec v indijski ligi. Pet let starejši Mariborčan Rene Mihelič je v minuli sezoni igral za prvaka lige Chennaiyin.