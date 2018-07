Večer: #Influencer (9. 7.)

Maribor, 9. julija - Na milijone ljudi te dni trpi na dopustu, ker jim ne uspe posneti idealnega selfija. Ne glede na to, kako zelo se trudiš iskati pravo svetlobo, nagib obraza in filter, ki zabriše sledi mimike, na končnem izdelku nisi videti kot bitje za milijon evrov. Hudič je, ko si resničen človek. In udarilo ni samo po dekletih, piše Denis Živčec v Večeru.