Delo: Amaterski orkester z dirigentom brez posluha (9. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Na videz je nesmiselno vleči vzporednice med politiko in umetnostjo, vendar ju veže vse več skupnih točk. Obe področji sta skoraj povsem izgubili svojo avro, meja med profesionalnim in amaterskim se hitro in vztrajno zabrisuje, prav tako meja med pop(ulizm)om in "visoko" umetnostjo oz. politiko, piše Peter Rak v Delu.