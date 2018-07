Borze v Aziji z rastjo v nov trgovalni teden

Tokio, 9. julija - Azijske borze so nov trgovalni teden začele z rastjo. Na vlagatelje spodbudno vplivajo petkovi podatki s trga dela v ZDA, da so tamkajšnji delodajalci junija odprli 213.000 novih delovnih mest ali več od pričakovanj trga, kar je tudi nekoliko zasenčili trgovinske napetosti predvsem med ZDA in Kitajsko, poročajo tuje tiskovne agencije.