Newyorški muzej MoMA odpira razstavo jugoslovanske arhitekture iz socializma

New York, 9. julija - Newyorški Muzej sodobne umetnosti (MoMA) s posebno predstavitvijo, ki bo v torek za novinarje in v sredo za člane, začenja razstavo jugoslovanske arhitekture iz povojnega obdobja z naslovom K betonski utopiji: Arhitektura v Jugoslaviji, 1948-1980. Odprli jo bodo 15. julija in bo na ogled do 13. januarja 2019.